Mitsubishi Gas Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mitsubishi Gas Chemical lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 87.79 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi Gas Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von -186.650 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.04 Prozent auf 213.17 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 183.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch