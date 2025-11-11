Mitsubishi Estate stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi Estate hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 21.28 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi Estate noch ein Gewinn pro Aktie von 19.18 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 386.25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 312.83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch