Mitsubishi Estate: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Estate präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 79.17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25.75 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39.43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 497.69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356.95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch