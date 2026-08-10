|
10.08.2026 06:37:00
Mitsubishi Estate: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mitsubishi Estate präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 79.17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25.75 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39.43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 497.69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356.95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX stabil -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt greifen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.