Mitsubishi Estate präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsubishi Estate hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.140 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.22 Prozent auf 2.40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch