Mitsubishi Estate informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsubishi Estate veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 28.23 JPY gegenüber 21.28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Estate in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 382.93 Milliarden JPY im Vergleich zu 386.25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch