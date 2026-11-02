Mitsubishi Electric stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsubishi Electric hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Electric im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 9.63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch