|
31.10.2025 08:31:56
Mitsubishi Electric Lifts FY25 Profit, Revenue Forecast After H1 Results Climb; Stock Up
(RTTNews) - Mitsubishi Electric Corp. (MIELY.PK, MIELF.PK, 6503.T), an electrical and electronic equipment maker, reported Friday higher profit and revenues in its first half. Further, the company lifted fiscal 2026 outlook for net profit and revenues, but maintained operating profit view.
In Tokyo, Mitsubishi Electric shares were gaining around 2.6 percent to trade at 4,317.00 yen.
In the first half, net profit attributable to stockholders climbed 60 percent to 189.40 billion Japanese yen from last year's 118.64 billion yen.
Operating profit grew 27 percent year-over-year to 224.37 billion yen. Operating margin improved to 8.2 percent from prior year's 6.7 percent.
Revenue for the first half increased 3 percent to 2.73 trillion yen from 2.64 trillion yen a year earlier.
Looking ahead for fiscal 2026, Mitsubishi Electric now projects attributable net profit of 370 billion yen, operating profit of 430 billion yen and revenues of 5.67 trillion yen.
The previous outlook was for attributable net profit of 340 billion yen, operating profit of 430 billion yen and revenues of 5.40 trillion yen.
Revenue is expected to exceed the previous forecast mainly due to foreign exchange rates reconsidered in line with the weaker yen, in addition to sales growth mainly in the Infrastructure segment.
Further, the company declared interim dividend of 25 yen per share, 5 yen per share higher than the prior year. The year-end dividend is expected to be 30 yen per share.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX kaum verändert erwartet -- Märkte in Fernost vor Wochenschluss uneins -- Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende prognostiziert. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.