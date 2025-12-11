Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Aktie 2137680 / JP3897700005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.12.2025 16:48:46
Mitsubishi Chemical Group Partners With Boston Materials To Develop Liquid Metal ZRT Product
(RTTNews) - Mitsubishi Chemical Group Corp. (MTLHF.PK), Thursday announced a strategic collaboration with Boston Materials, Inc., a manufacturer of advanced energy transfer materials, to develop the second-generation Liquid Metal ZRT product.
The partnership also includes an investment in Boston Materials from Mitsubishi's U.S.-based corporate venture capital group, Diamond Edge Ventures.
With this deal, Mitsubishi expects to expand its portfolio by creating comprehensive, high-performance solutions for the semiconductor industry. Moreover, it will establish advanced semiconductor packaging integration and application development laboratories in Asia.
Currently, Mitsubishi's stock is trading at $5.47 on the OTC Markets.
Nachrichten zu Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs
|
30.10.25
|Ausblick: Mitsubishi Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Mitsubishi Chemical gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.06.25
|Nikkei 225-Papier Mitsubishi Chemical-Aktie: Mit dieser Dividendenausschüttung können Mitsubishi Chemical-Aktionäre rechnen (finanzen.ch)
Analysen zu Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: SMI wenig bewegt -- DAX freundlich -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.