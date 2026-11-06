Mitsubishi Chemical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mitsubishi Chemical hat sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 65.70 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1’032.85 Milliarden JPY im Vergleich zu 918.47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch