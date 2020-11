Mitsubishi Chemical Advanced Materials commercialise les composés polymères moulables par injection les plus puissants au monde

MESA, Arizona, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- En tant que principal fabricant de thermoplastiques haute performance, Mitsubishi Chemical Advanced Materials (MCAM) perfectionne sa plateforme KyronMAX® depuis 2014. Les polymères KyronMAX® sont désormais 20 % plus légers et 20 à 50 % plus solides, présentant des résistances à la traction supérieures à 61 000 psi (420 MPa) et un module supérieur à 6 300 000 psi (43,5 GPa).

KyronMAX®, une série de matériaux composites en fibre de carbone les plus performants qui soient, est la nouvelle génération de la technologie de remplacement des métaux moulables par injection. KyronMAX® est toutefois bien plus qu'une gamme disparate de matériaux d'ingénierie. Comme l'explique Randy White, responsable de l'innovation, « Le caractère unique de KyronMAX est qu'il n'est pas seulement disponible aujourd'hui dans plus de 20 des polymères les plus forts, prêts à l'emploi sur la planète, mais devient souvent un véritable partenariat – où nous collaborons avec chaque client pour développer une formule qui s'adapte spécifiquement à leur application unique ». La plate-forme technologique KyronMAX® est actuellement formulée dans divers thermoplastiques, y compris PA, Low Moisture PA, PPA, Hi-Temp PPA, PC, PPS et PEEK.

La plateforme KyronMAX® combine l'ingénierie de conception, la science des matériaux et la technologie afin d'aider à changer la façon dont le prototypage, la durabilité et, en fait, la fabrication et l'approvisionnement des matériaux fonctionnent.

En intégrant de multiples technologies au sein d'un même établissement, KyronMAX® permet de simplifier les chaînes d'approvisionnement, d'améliorer le flux des processus et de créer des solutions plus rentables, tout en offrant un rendement supérieur et un programme de recyclage en fin de vie sans déchets.

« Nous adhérons à l'économie circulaire et, par conséquent, nous sommes fiers d'offrir à nos partenaires commerciaux une chaîne d'approvisionnement en circuit fermé dans le cadre du partenariat d'ingénierie de KyronMAX®. Ces efforts visent à minimiser l'impact sur l'environnement et à maximiser la contribution à un avenir durable. Nous appelons cela la valeur KAITEKI pour demain. »

Les clients continuent de rechercher les polymères moulables les plus solides disponibles et les matériaux KyronMAX® surpassent systématiquement les polymères LFT, surtout lorsqu'il s'agit de mesurer la performance de la pièce moulée. Les composites KyronMAX® surmontent toutes les limites associées aux composés LFT tout en produisant des pièces plus solides et plus légères.

Pour en savoir plus, consultez le site KyronMAX®.

À propos de Mitsubishi Chemical Advanced Materials

Avec plus de 80 ans d'expérience, 30 succursales dans 20 pays et une équipe d'experts en services techniques, d'ingénieurs et de responsables du développement d'applications, Mitsubishi Chemical Advanced Materials** est le leader mondial intégré verticalement pour la recherche, le développement et la fabrication des matériaux de haute performance. Nos produits rendent le monde plus sûr en fournissant des solutions dans toutes les industries : transformation et emballage des aliments, aérospatiale et défense, semi-conducteurs, pétrole et gaz, médecine et sciences de la vie, énergie renouvelable, construction et équipement lourd, et électronique.

Les marques déposées de Mitsubishi Chemical Advanced Materials comprennent : Acetron®, CleanStat®, Duratron®, Ertalyte®, Ertalene®, Ertalon®, Fluorosint®, Ketron®, Nylatron®, Proteus®, Sanalite®, Semitron®, Techtron®, KyronMAX® and TIVAR®.

**Le nom Mitsubishi Chemical Advanced Materials, anciennement Quadrant EPP, a été officiellement adopté le 1er avril 2019.

