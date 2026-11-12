Mitsuba präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsuba hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 29.64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 67.98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 89.63 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 86.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch