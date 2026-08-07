Mitsuba: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mitsuba hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66.83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 73.93 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 86.37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mitsuba 80.68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch