Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.10.2026 10:05:38
Mitschuldig an Erderwärmung?: Brasiliens Staatsanwaltschaft verklagt Shell wegen Flutkatastrophe
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
09.10.26
|STOXX 50 aktuell: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
08.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.