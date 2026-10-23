Mito Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mito Securities stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 9.79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 143.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch