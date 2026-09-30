Mithril Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mithril Resources gab am 29.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 AUD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.020 AUD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.030 AUD. Im Vorjahr waren -0.020 AUD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch