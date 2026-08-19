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19.08.2026 06:37:00
Mitesco verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mitesco hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Mitesco 0.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0.0 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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