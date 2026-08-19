Mitesco verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitesco hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitesco 0.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0.0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch