MITANI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MITANI äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 67.22 JPY, nach 58.21 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.89 Milliarden JPY – ein Plus von 2.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MITANI 76.82 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch