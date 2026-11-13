Mitani Sekisan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitani Sekisan hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35.84 JPY. Im Vorjahresviertel waren 46.22 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 23.27 Milliarden JPY, gegenüber 23.55 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.22 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch