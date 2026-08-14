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14.08.2026 06:37:00
Mitani Sekisan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mitani Sekisan hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 59.79 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mitani Sekisan ein EPS von 51.94 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26.72 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.15 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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