Mitani Sangyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitani Sangyo hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20.14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.99 Prozent zurück. Hier wurden 29.42 Milliarden JPY gegenüber 30.97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch