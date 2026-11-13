MITANI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MITANI hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 56.82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 67.30 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.73 Prozent auf 86.06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82.97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch