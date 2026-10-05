MITACHI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MITACHI hat am 02.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 64.82 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MITACHI ein EPS von 70.65 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.74 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.59 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch