MIT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MIT hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19.03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20.01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MIT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.23 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.26 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch