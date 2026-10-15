Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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15.10.2026 07:34:00
Mit Tap wird die Lufthansa Group zum Marktführer zwischen Europa und Brasilien
Lufthansa Group im kommenden Winter rechnerisch auf mehr als ein Drittel aller Sitze zwischen Europa und Brasilien – mehr als Air France-KLM und IAG zusammen. Auch im gesamten Südamerika-Markt kommt durch die Übernahme Bewegung rein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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