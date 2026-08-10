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10.08.2026 06:37:00
MISUMI präsentierte Quartalsergebnisse
MISUMI hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 48.28 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17.32 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.35 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14.59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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