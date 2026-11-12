MISUMI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MISUMI gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9.03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12.59 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat MISUMI 15.19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch