MISTRAS Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MISTRAS Group hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.23 USD. Im Vorjahresviertel hatte MISTRAS Group 0.100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MISTRAS Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 193.1 Millionen USD im Vergleich zu 185.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch