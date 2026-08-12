|
12.08.2026 06:37:00
MISTRAS Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MISTRAS Group hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.23 USD. Im Vorjahresviertel hatte MISTRAS Group 0.100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MISTRAS Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 193.1 Millionen USD im Vergleich zu 185.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: SMI gibt nach -- DAX setzt Rekordlauf fort -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.