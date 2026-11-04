MISTRAS Group legte Quartalsergebnis vor

MISTRAS Group hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.410 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat MISTRAS Group 204.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 195.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch