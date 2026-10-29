Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi Bearer Shares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi Bearer Shares gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi Bearer Shares ein Ergebnis je Aktie von 0.050 TRY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.33 Prozent auf 42.7 Millionen TRY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44.2 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch