03.02.2026 01:09:33
Mission Valley Bancorp Reports Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - Mission Valley Bancorp (MVLY) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $3.10 million, or $0.93 per share. This compares with $1.10 million, or $0.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.0% to $11.90 million from $9.60 million last year.
Mission Valley Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.10 Mln. vs. $1.10 Mln. last year. -EPS: $0.93 vs. $0.34 last year. -Revenue: $11.90 Mln vs. $9.60 Mln last year.
Keine Nachrichten verfügbar.
