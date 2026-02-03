Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mission Valley Bancorp Aktie 2267283 / US60520E1047

03.02.2026 01:09:33

Mission Valley Bancorp Reports Increase In Q4 Profit

Mission Valley Bancorp
17.50 USD -5.10%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Mission Valley Bancorp (MVLY) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $3.10 million, or $0.93 per share. This compares with $1.10 million, or $0.34 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 24.0% to $11.90 million from $9.60 million last year.

Mission Valley Bancorp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.10 Mln. vs. $1.10 Mln. last year. -EPS: $0.93 vs. $0.34 last year. -Revenue: $11.90 Mln vs. $9.60 Mln last year.

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’938.92 19.39 SJLB4U
Short 14’215.55 13.74 B94SVU
Short 14’731.47 8.91 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’409.11 02.02.2026 17:31:45
Long 12’840.50 19.39 SSQBNU
Long 12’569.88 13.81 S3HB2U
Long 12’022.95 8.82 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

