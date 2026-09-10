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10.09.2026 06:37:00
Mission Produce gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Mission Produce hat am 08.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 USD gegenüber 0.210 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Mission Produce mit einem Umsatz von insgesamt 450.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25.80 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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