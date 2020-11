Miss Vickie's® annonce le rappel volontaire en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique d'un nombre limité de ses produits en raison de rapports isolés sur la présence d'un petit m...

MISSISSAUGA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Miss Vickie's® Canada a émis aujourd'hui le rappel volontaire en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique d'un nombre limité de produits Miss Vickie's® en raison de rapports isolés faisant état de la présence d'un petit morceau de verre au fond de sacs. Jusqu'à présent, un nombre restreint de consommateurs ont émis des préoccupations liées à cette situation et une blessure dentaire mineure a été rapportée. L'organisation travaille en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour coordonner le rappel. Ces produits ont été vendus en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Une liste complète des produits visés par le rappel et leurs points de vente est disponible au www.missvickies.ca.

Veuillez consulter le PDF ci-joint afin de consulter la liste des produits touchés. Il est important de noter les dates de « fraîcheur garantie » et les « codes de fabrication », car seuls ces produits sont inclus dans le rappel.

Aucun autre produit Miss Vickie's ® n'est visé par ce rappel. Aucune autre date de « fraîcheur garantie » ni aucun autre « code de fabrication » pour ces produits Miss Vickie's® spécifiques ne sont inclus dans ce rappel. Aucun produit Miss Vickie's® vendu en dehors de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique n'est inclus dans ce rappel.

Les consommateurs ayant acheté les produits concernés ne doivent pas les consommer. Ils sont priés de les jeter ou de les retourner à leur lieu d'achat pour obtenir un remboursement complet. Ils peuvent également obtenir des réponses à leurs questions en composant le 1-866-264-2056 ou consulter le site www.missvickies.ca pour en savoir plus.

