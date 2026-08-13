Mishra Dhatu Nigam hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mishra Dhatu Nigam hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.88 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mishra Dhatu Nigam ein EPS von 0.690 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40.47 Prozent auf 2.39 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch