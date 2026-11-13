Mishra Dhatu Nigam gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mishra Dhatu Nigam präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.49 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.690 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41.09 Prozent auf 2.96 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch