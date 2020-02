Mise en ligne du service ImpôtNet Québec - Recevez votre remboursement d'impôt jusqu'à deux fois plus vite grâce à ImpôtNet Québec

QUÉBEC, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne. Les Québécois qui l'utilisent recevront leur remboursement d'impôt jusqu'à deux fois plus vite.

ImpôtNet Québec est un service offert par Revenu Québec qui permet aux citoyens de transmettre leur déclaration de revenus en ligne à l'aide d'un logiciel certifié. Chaque année, les Québécois sont toujours plus nombreux à s'en servir. En effet, pour l'année d'imposition 2018, près de 5,7 millions de particuliers ont choisi de transmettre leur déclaration de revenus provinciale par voie électronique, soit 86 % des déclarations reçues par Revenu Québec.

Les citoyens qui utilisent ImpôtNet Québec peuvent bénéficier d'un traitement accéléré de leur dossier. L'objectif de Revenu Québec est de transmettre un avis de cotisation dans les 14 jours qui suivent la réception d'une déclaration de revenus par voie électronique, alors que le délai de traitement est de 28 jours dans le cas d'une déclaration de revenus reçue par la poste. Autrement dit, utiliser ImpôtNet Québec permet un traitement deux fois plus rapide.

Il est à noter que, pour l'année d'imposition 2018, près de 60 % des citoyens ont reçu un remboursement, tandis que 33 % ont eu un solde à payer.

Rappelons que la date limite de production de la déclaration de revenus des particuliers est le 30 avril 2020. Si vous ou votre conjoint avez exploité une entreprise en 2019, le délai est prolongé jusqu'au 15 juin 2020. Notez cependant que tout solde dû pour l'année 2019 doit être payé au plus tard le 30 avril. Après cette date, Revenu Québec calculera des intérêts sur le solde impayé.

Les citoyens sont invités à consulter le site Internet de Revenu Québec afin de prendre connaissance des principaux changements liés à la déclaration de revenus de 2019.

REMPLIR SES OBLIBATIONS FISCALES : PLUS FACILE QUE JAMAIS!

Soucieux de simplifier la vie des citoyens, Revenu Québec continue de bonifier ses services en ligne. En effet, depuis 2017, l'accès à l'espace personnalisé Mon dossier a été facilité grâce à un service d'authentification simplifié. Rappelons que Mon dossier permet de remplir ses obligations fiscales et de gérer son dossier de manière sécuritaire et confidentielle. Grâce à lui, tout citoyen peut notamment consulter sa déclaration de revenus et ses demandes de crédits d'impôt ainsi que s'inscrire au dépôt direct. Pour plus d'information sur Mon dossier, consultez ce microsite.

SERVICE D'AIDE EN IMPÔT - PROGRAMME DES BÉNÉVOLES

Les personnes à faible revenu peuvent obtenir de l'aide pour remplir leurs déclarations de revenus grâce au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles, soutenu par Revenu Québec et par l'Agence du revenu du Canada. Ce programme les aide à recevoir les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles ont droit. Le service d'aide a de nouveau connu un grand succès l'an dernier : plus de 3 700 bénévoles, répartis dans 540 organismes, ont aidé plus de 165 000 personnes à remplir leurs déclarations de revenus. Pour plus d'information sur le service d'aide en impôt ou pour vous impliquer en tant que bénévole, visitez notre site.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de s'assurer que chacun paie sa juste part du financement des services publics. Son objectif est de maintenir l'équité fiscale dans l'intérêt de tous.

