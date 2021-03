Mise à jour sur l'examen indépendant du Réseau mondial d'information en santé publique

La ministre de la Santé diffuse un rapport intérimaire du comité d'examen

OTTAWA, ON, le 20 mars 2021 /CNW/ - En novembre 2020, la ministre de la Santé a annoncé qu'un Comité indépendant s'occuperait de l'examen du Réseau mondial d'information en santé publique (RMISP) de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Aujourd'hui, la ministre de la Santé a diffusé le rapport intérimaire découlant de l'examen du Comité.

Les membres du conseil, choisis pour leur expertise de la santé publique, de la gouvernance, de la sécurité sanitaire et du renseignement, se sont penchés sur les capacités, les services, les activités et la gestion actuels du RMISP. Dans son rapport intérimaire, le conseil étale les connaissances qu'il a acquis sur les modifications antérieures apportées au système d'alerte et sur les événements initiaux qui se sont déroulés à la suite de la détection de ce qui deviendra la pandémie de COVID-19.

Le rapport intérimaire souligne l'approche et les travaux du Comité d'examen externe à ce jour, qui incluent un examen de la situation antérieure et actuelle du RMISP, allant de sa création dans les années 1990 jusqu'à ses activités actuelles. Les membres du comité présentent dans leur rapport un aperçu de l'organigramme et des fonctions du RMISP. Ils abordent aussi la détection de ce qui deviendra la pandémie de COVID-19. Les membres du Comité d'examen externe indiquent aussi dans ce rapport sur quoi ils prévoient se concentrer alors qu'ils entament la formulation de recommandations, notamment le rôle et le mandat du RMISP ainsi que l'avenir des outils de surveillance de la santé publique.

Un rapport final du conseil, prévu en mai 2021, présentera des recommandations et des conseils sur les démarches à prendre pour que le Canada continue d'être bien placé pour détecter les incidents de santé publique éventuels et pour y intervenir.

« Le gouvernement du Canada a amorcé cet examen indépendant afin de cerner les modifications requises pour que le Canada continue d'être bien placé pour détecter les incidents de santé publique éventuels et y intervenir. Dans son rapport intérimaire, le Conseil externe d'examen souligne le rôle qu'ont joué les membres du personnel du RMISP dans l'intervention initiale du Canada contre la COVID-19, mais il soulève également d'importantes questions sur le fonctionnement possible et optimal de ce système. Je veux remercier Margaret Bloodworth, la Dre Mylaine Breton et le Dr Paul Gully pour leur travail, et j'attends avec impatience leur rapport final. »

