Mise à jour sur les efforts du gouvernement du Canada visant à contribuer au rétablissement suivant la tempête hivernale à Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA, le 19 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour commencer à appuyer les efforts de rétablissement à Terre-Neuve-et-Labrador à la suite de la tempête hivernale importante qui a frappé la province le vendredi 17 janvier. Sécurité publique Canada travaille étroitement avec les autorités provinciales, les Forces armées canadiennes (FAC) et d'autres partenaires fédéraux dans la région pour déterminer la meilleure façon d'aider la province.

Le Centre des opérations du gouvernement continue de coordonner les interventions fédérales en s'assurant que la province dispose des ressources nécessaires.

La nuit dernière, les FAC ont commencé la planification et à activer les forces. Ces travaux de planification initiaux sont essentiels pour une intervention fédérale coordonnée. La planification permet aux FAC de déployer des forces aux bons endroits avec les bonnes ressources, et de veiller à ce que le gouvernement soit en bonne posture pour apporter l'appui le plus efficace possible.

Les FAC positionnent au préalable des aéronefs militaires, de l'équipement et du personnel militaires afin que les travaux puissent commencer dans les collectivités touchées dès que possible.

Dans le cadre de l'intervention fédérale coordonnée, les FAC ont comme tâches potentielles de contribuer au déneigement, d'offrir le transport nécessaire, et de vérifier le bien-être des résidents touchés, entre autres.

Le personnel des Forces de réserve qui réside dans les collectivités les plus durement touchées, ainsi que les éléments de l'Unité d'intervention immédiate de la Force opérationnelle interarmées (Atlantique) établie à l'extérieur de Gagetown au Nouveau-Brunswick, et les ressources de l'Aviation royale canadienne de partout au Canada contribueront à l'intervention des FAC à cette situation.

Aujourd'hui, les FAC s'attendent à déployer à l'avance un groupe d'environ 100 membres du personnel de Frédéricton. D'ici la fin de la journée, nous pouvons nous attendre à avoir entre 150 et 200 membres du personnel sur le terrain prêts à apporter leur soutien. D'autres ressources de recherche et de sauvetage sont en cours d'activation, ce qui renforcera toutes les initiatives de recherche et de sauvetage à l'extérieur de Gander.

D'autres détails seront disponibles à mesure que le gouvernement du Canada réalisera ses processus de planification.

