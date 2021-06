Mise à jour - Rappels de certains désinfectants pour les mains pouvant présenter des risques pour la santé

OTTAWA, ON, le 22 juin 2021 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Motif du rappel Entreprise NPN ou DIN Numéros de lot Date de péremption Defenz Étiquetage incorrect (NPN incorrect, numéro de lot, mode d'emploi et déclarations de risque manquants) Shiny Star Canada Ltd. Un NPN erroné figure sur l'étiquette : 80100296. Le bon NPN est : 80100294. Non indiqué sur l'étiquette Mai 2022 Peak Processing Solutions - Ethanol sanitizer 80% Contient une impureté non déclarée (acétaldéhyde) à des concentrations élevées 2682130 Ontario Limited (o/a Peak Processing Solutions) 80098093 PPS00000001 Non indiquée sur l'étiquette Puricia Contient des impuretés non déclarées (benzène et méthanol) à des concentrations élevées Pharmaberg Inc. 80100723 PABS0820 Juillet 2022 SunnaPure Hand Sanitizer Spray Les énoncés de risque ne figurent pas sur l'étiquette; la fabrication de ce produit avec de l'éthanol de qualité technique n'est pas autorisée. Cosmetics by Katakami Inc. 80099057 0620-1 0620-2 0620-3 0620-4 Juin 2022 TerraPure Hand Sanitizer Contient une impureté non déclarée (benzène) à des concentrations élevées TerraPure Sanitizer Inc. 80103052 201116-03 Novembre 2023

