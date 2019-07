Mise à jour - L'utilisation d'instruments médicaux à laser pour le traitement de la mycose de l'ongle n'est pas autorisée

OTTAWA, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Santé Canada informe les Canadiens que l'utilisation d'instruments médicaux à laser pour le traitement de la mycose de l'ongle (onychomycose) n'est pas autorisée.

Le Ministère sait que des cliniques, des stations thermales et des vendeurs font la promotion d'instruments médicaux à laser pour le traitement de la mycose de l'ongle. Les Canadiens qui ont recours à des traitements au laser pour ce type d'infections plutôt que de consulter un médecin pourraient compromettre leur santé.

Avant de recevoir un traitement pour une mycose de l'ongle, les Canadiens devraient consulter un professionnel de la santé capable de diagnostiquer l'infection et de recommander un traitement efficace. Un diagnostic erroné peut donner lieu à des traitements inutiles et inadéquats.

La mycose de l'ongle peut causer de la douleur, des dommages aux ongles, la perte d'ongles et des infections cutanées. Certains patients, comme ceux qui ont le diabète ou un système immunitaire affaibli, sont plus susceptibles de souffrir de complications graves, notamment d'infections cutanées d'origine bactérienne et d'affections touchant les membres.

Certains instruments médicaux à laser sont homologués au Canada pour l'augmentation temporaire de la clarté d'un ongle mycosé. Ces instruments ne modifient que l'apparence de l'ongle et ne permettent pas de traiter l'infection sous-jacente. Santé Canada n'a pas reçu suffisamment de données probantes pour soutenir les allégations selon lesquelles les traitements au laser peuvent guérir la mycose de l'ongle.

Pour assurer la sécurité des Canadiens, le Ministère collabore avec les fabricants, les distributeurs, les vendeurs et les importateurs d'instruments médicaux afin de s'assurer du respect de la réglementation.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas d'instrument médical à laser pour le traitement de la mycose de l'ongle.

Méfiez-vous des cliniques, des stations thermales et des vendeurs faisant la publicité d'instruments médicaux à laser pour le traitement de la mycose de l'ongle.

Les personnes atteintes d'une mycose de l'ongle qui n'ont reçu que des traitements au laser devraient consulter immédiatement un professionnel de la santé.

Consultez la Base de données sur les rappels et les avis de sécurité de Santé Canada afin de prendre connaissance des avis sur les produits de santé illégaux découverts sur le marché canadien.

afin de prendre connaissance des avis sur les produits de santé illégaux découverts sur le marché canadien. Transmettez les plaintes concernant les instruments médicaux, y compris la publicité et la vente d'instruments non homologués, à Santé Canada .

. Restez branché afin de recevoir les plus récents avis et rappels de produit de Santé Canada .

SOURCE Santé Canada