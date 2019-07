Mise à jour - Les saunas à l'infrarouge ne sont pas homologués pour le traitement de problèmes de santé

OTTAWA, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Santé Canada informe la population canadienne que les saunas à l'infrarouge ne sont pas homologués au Canada pour le traitement de problèmes de santé, que ce soit l'hypertension artérielle, le diabète ou l'autisme. Les saunas à l'infrarouge ne sont également pas homologués au Canada pour la perte de poids, le soulagement de la douleur, la prévention du cancer ni la lutte contre le vieillissement.

Santé Canada n'a pas connaissance de données cliniques probantes prouvant que les saunas à l'infrarouge peuvent servir au traitement d'un quelconque problème de santé.

Santé Canada sait que certains spas et vendeurs font la promotion des saunas à l'infrarouge au moyen d'allégations santé. Certains Canadiens pourraient ainsi mettre leur santé en péril en utilisant des saunas à l'infrarouge pour traiter des problèmes de santé au lieu d'obtenir l'aide d'un professionnel de la santé.

Pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne, Santé Canada informe les fabricants, distributeurs, vendeurs et importateurs de saunas à l'infrarouge qu'il est illégal de vendre ces produits, de les importer en vue de les vendre et d'en faire la publicité au pays s'ils sont assortis d'allégations santé, sauf s'ils sont homologués par Santé Canada.

Santé Canada demande également l'arrêt immédiat de toute promotion et vente de saunas à l'infrarouge non homologués. Santé Canada peut prendre des mesures de conformité et d'application de la loi si les entreprises continuent de promouvoir ou de vendre des saunas à l'infrarouge non homologués au Canada.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas de sauna à l'infrarouge pour traiter un problème de santé.

Les patients qui se servent de ces appareils à des fins thérapeutiques devraient communiquer avec un professionnel de la santé pour subir les examens et les tests de suivi médical qui conviennent.

Vérifiez si la vente d'instruments médicaux est autorisée en effectuant une recherche dans la Liste des instruments médicaux homologués en vigueur (MDALL) de Santé Canada .

. Consultez la Base de données des rappels et des avis de sécurité de Santé Canada pour voir les avis concernant les produits de santé illégaux trouvés sur le marché canadien.

pour voir les avis concernant les produits de santé illégaux trouvés sur le marché canadien. Transmettez vos plaintes relatives aux instruments médicaux, dont celles concernant la publicité et la vente d'instruments non homologués, à Santé Canada .

. Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

SOURCE Santé Canada