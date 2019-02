MISE À JOUR - Invitation aux médias - Porte-parole des communautés forestières, la FQM tient son 2e Forum à Québec

QUÉBEC, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des communautés forestières de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) invite les représentants des médias à assister au 2e Forum des communautés forestières qui se tiendra demain au Centre des congrès de Québec. Sous le thème La forêt à l'heure des changements climatiques, ce forum sera l'occasion, non seulement de dresser le portrait de la situation actuelle, mais également d'amorcer l'élaboration de stratégies visant à favoriser l'atteinte de nos objectifs.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et le forestier en chef du Québec, M. Louis Pelletier, s'adresseront aux participants en fin de journée.

La FQM remercie l'Alliance forêt boréale, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que Produits forestiers Résolu, partenaires de cet évènement.

Vous pouvez consulter le programme officiel ici.

Aide-mémoire



Date : Le jeudi 21 février 2019 Heure : 9 h Lieu : Centre des congrès de Québec Salle 306 B 900, avenue Honoré-Mercier

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est établie comme la porte-parole des municipalités et des régions du Québec. Elle fait la promotion de l'autonomie municipale, privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC membres.

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter.

SOURCE Fédération québécoise des municipalités