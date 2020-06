Mise à jour : Heures réduites pour le pont-jetée LaSalle

KINGSTON, ON, le 1er juin 2020 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers de la voie navigable que même si Parcs Canada a décidé de rouvrir le canal Rideau, d'importants travaux d'infrastructure sont en cours aux écluses de Jones Falls et de Kingston Mills, qui demeurent fermées. Par conséquent, les opérations au pont-jetée LaSalle se poursuivront selon un horaire réduit.

Le pont sera en fonction pour l'ensemble de la circulation maritime uniquement, tous les jours entre 7 h et 19 h, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la voie navigable près du pont et les remercie de leur patience.

