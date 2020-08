Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel d'oignons rouges, d'oignons jaunes, d'oignons blancs et d'oignons jaunes sucrés importés depuis les États-Unis de la compagnie Thomson Internati...

Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/39LSpP0

OTTAWA, ON, le 1er août 2020 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 30 juillet 2020 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur la distribution et le produit. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel d'oignons rouges, d'oignons jaunes, d'oignons blancs et d'oignons jaunes sucrés produits à Bakersfield (Californie) aux États-Unis par la compagnie Thomson International Inc. en raison de la présence possible de la bactérie Salmonella. Les produits visés décrits ci-dessous ou les aliments contenant ces oignons crus ne doivent pas être consommés. Les détaillants, les distributeurs, les fabricants et les établissements de services alimentaires comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers ne doivent pas servir, utiliser ou vendre les produits visés décrits ci-dessous.

Ces produits pourraient également avoir été achetés en ligne ou dans divers restaurants. Ils peuvent aussi avoir été vendus en vrac ou en petits paquets étiquetés ou non; la marque et le nom des produits pourraient différer de ceux énumérés ci-dessous. L'ACIA poursuivra son enquête sur d'autres importateurs possibles, ce qui pourrait entraîner d'autres rappels.

Les produits suivants ont été vendus en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario, aux Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Ils pourraient avoir été distribué dans d'autres provinces ou territoires.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Renseignements supplémentaires · El Competidor

· Imperial Fresh

· Onions 52

· Tender Loving Care

· Thomson International

· Thomson International Premium

· Thomson Premium · Oignons jaunes

· Oignons rouges

· Oignons blancs

· Oignons jaunes sucrés Tous les formats, y compris le vrac Divers Tous les produits importés depuis le 1er mai 2020 · Sac-filet

· Caisse

· Boîte

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés. Si vous avez un doute sur la variété des oignons que vous avez en votre possession, vérifiez auprès de l'établissement où vous les avez achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.

Renseignez-vous davantage sur les risques pour la santé

Abonnez-vous aux avis de rappel par courriel, suivez-nous dans les médias sociaux

Venez voir notre explication détaillée du processus d'enquête sur la salubrité alimentaire et de rappel d'aliments

Signalez un incident lié à la salubrité ou l'étiquetage d'un aliment

Contexte

Ce rappel découle des activités d'enquête de l'ACIA sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire, qui ont été suivies d'un rappel aux États-Unis par la compagnie Thomson International Inc., établie à Bakersfield, en Californie. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

L'Agence de la santé publique du Canada mène actuellement une enquête sur une éclosion de la maladie chez l'humain. Veuillez consulter l'avis de santé publique pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête en cours portant sur une éclosion.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments