Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru en raison de la bactérie E. coli O157:H7

OTTAWA, le 23 oct. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 22 octobre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, ne doivent ni les vendre ni les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Produits visés par le rappel - Consommateur

Marque Produit Format CUP Code Information Supp./ Distribution Aucun « Beef Back Ribs » Variable (servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 11 juillet 2019 jusqu'au 18 juillet 2019 Vendu chez Roast Fine Foods, 786 ave. St-Clair O., Toronto (Ontario) Aucun « Brisket Point » Variable (servis par un commis) Débutant par 0 203012 Toutes les dates « Packed On » du JN.14.19 jusqu'au JN.28.19 Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) Aucun « ½ Cut Short Rib » Variable (servis par un commis) Débutant par 0 203000 Toutes les dates « Packed On » du JN.14.19 jusqu'au JN.28.19 Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) Aucun « LA Short Rib » Variable (servis par un commis) Débutant par 0 203035 Toutes les dates « Packed On » du JN.14.19 jusqu'au JL.03.19 Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) Aucun « Beef Skirt Meat » Variable (servis par un commis) Débutant par 0 203006 Toutes les dates « Packed On » du JN.14.19 jusqu'au JL.03.19 Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) Aucun « Chuck Flap Tail » Variable (servis par un commis) Débutant par 0 203019 Toutes les dates « Packed On » du JN.19 jusqu'au JL.03.19 Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) Aucun « Angus Beef Chunk Tendor » Variable (servis par un commis) Débutant par 0 203104 Toutes les dates « Packed On » du JN.26.19 jusqu'au JL.10.19 Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) Aucun « Angus Beef Flat Iron » Variable (servis par un commis) Débutant par 0 203103 Toutes les dates « Packed On » du JN.14.19 jusqu'au JN.28.19 Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario)

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les à l'endroit où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Renseignez-vous davantage sur les risques pour la santé

Abonnez-vous aux avis de rappel par courriel, suivez-nous dans les médias sociaux

Venez voir notre explication détaillée du processus d'enquête sur la salubrité alimentaire et de rappel d'aliments

Signalez un incident lié à la salubrité ou l'étiquetage d'un aliment

Contexte

Ce rappel découle d'activités d'inspection menées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments