Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru en raison de la bactérie E. coli O157:H7

OTTAWA, le 3 oct. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 1er octobre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, ne doivent ni les vendre ni les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus en Ontario.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes/Dates Information supp. Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Beef Short Ribs Sliced Value Pack » Variable Commence par 236152 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Beef Short Ribs Sliced » Variable Commence par 201224 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Short Beef Rib Marinated » Variable Commence par 221364 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Korean Beef Short Rib » Variable Commence par 222695 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Rib Cap Off Premium Oven Roast » Variable Commence par 211299 ou 236100 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Cap Off Premium Oven Roast - Boneless » Variable Commence par 211300 ou 236094 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Steak Boneless No Cap Value Pack » Variable Commence par 211256 ou 236078 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Rib Grilling Steak Boneless No Cap » Variable Commence par 211250 ou 235945 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Steak Boneless Fast Fry » Variable Commence par 236137 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Rib Cap Off Grilling Steak Value Pack » Variable Commence par 211257 ou 236063 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Rib Cap Off Grilling Steak » Variable Commence par 211265 ou 236031 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Grilling Steak Cap Off SCS » Variable Commence par 214537 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Grilling Steak Cap Off Fast Fry » Variable Commence par 236150 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Redg. Prime Rib Prmium Oven Roast Chef Style PLU 1092 » Variable Commence par 1092, 211295 ou 236059 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Prime Rib Roast Chef Style SCS » Variable Commence par 214505 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Rib Premium Oven Roast Easy Carve » Variable Commence par 220447 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Premium Oven Roast Easy Carve SCS » Variable Commence par 220448 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Rib Grilling Steak Value Pack » Variable Commence par 201202 ou 241202 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Grilling Steak » Variable Commence par 201233 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Steak SCS » Variable Commence par 14536 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Fast Fry Steak Cut From Canada "AA" Grade » Variable Commence par 236102 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Steak Boneless SCS » Variable Commence par 14522 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Rib Steak Boneless Fast Fry » Variable Commence par 236137 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Beef Steaking Rib, Cap Off 88 % SCS » Variable Commence par 214537 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Beef Steaking Rib, Cap Off 88% Fast Fry » Variable Commence par 236150 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Redg. BBQ Combo 1 T-Bone 2 StripLoin Steaks Bone-in » Variable Commence par 223912 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « T-Bone Grilling Steak No Tail Value Pack » Variable Commence par 201049 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « T-Bone Grilling Steak No Tail » Variable Commence par 201015 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « T-Bone Steak Tail Removed SCS » Variable Commence par 214531 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Wing Steak » Variable Commence par 13132501 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Wing Steak Fast Fry » Variable Commence par 13132502 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Wing Grilling Steak Value Pack » Variable Commence par 201742 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill T-Bone Premium Oven Roast » Variable Commence par 211190 ou 236142 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Wing Premium Oven Roast » Variable Commence par 211195 ou 236113 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Strip Loin Grilling Steak Value Pack » Variable Commence par 211171 ou 235907 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Strip Loin Grilling Steak » Variable Commence par 201010 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Strip Loin Steak Boneless SCS » Variable Commence par 214532 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « RG StripLoin Peppercorn Steak » Variable Commence par 222117 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « RG StripLoin Peppercorn Steak SCS » Variable Commence par 222119 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Redg. StripLoin Steak Fast Fry » Variable Commence par 234611 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Strip Loin Premium Oven Roast Beef » Variable Commence par 201025 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Bnls Top Sirloin Premium Oven Roast » Variable Commence par 211659 ou 236132 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « R.G. Top Sirloin Roast Boneless SCS » Variable Commence par 214753 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Top Sirloin Grilling Steak Boneless » Variable Commence par 211660 ou 236072 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « R.G. Top Sirloin Steak Boneless SCS » Variable Commence par 214754 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Redg. Top Sirloin Grilling Steak Boneless VP » Variable Commence par 218869 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Top Sirloin Grilling Medallions » Variable Commence par 211661 ou 236115 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « R.G. Top Sirloin Grilling Medallions SCS » Variable Commence par 214755 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Top Sirloin Bacon Wrapped Medallion » Variable Commence par 220898 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « R.G. Top Sirloin Grilling Bacon Medallions SCS » Variable Commence par 220899 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Redg. Top Sirloin Grilling Steak Cap Off Boneless » Variable Commence par 211662 ou 236098 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « R.G. Top Sirloin Club Steak SCS » Variable Commence par 214756 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Top Sirloin Cap Grilling Steak » Variable Commence par 218870 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Top Sirloin Beef Cubes for Kabobs » Variable Commence par 219500 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Stewing Beef Boneless » Variable Commence par 201216 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Beef Cube For Stew Value Pack » Variable Commence par 201237 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Beef Souvlaki » Variable Commence par 222007 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Top Sirloin Beef and Vegetables Kabob » Variable Commence par 217863 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Beef Kabobs SCS » Variable Commence par 217848 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Veal Inside Leg Scallopini » Variable Commence par 213211 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Veal Inside Leg Cutlet Scallopini SCS » Variable Commence par 14690 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Grain Fed Veal Inside Leg Scallopini Value Pack » Variable Commence par 235169 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Tenderized Grain Fed Veal Inside Leg Brd Cutlet VP » Variable Commence par 234462 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Veal Leg Tenderized » Variable Commence par 213212 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Veal Inside Leg Roast » Variable Commence par 213218 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Veal Leg Cutlet Tenderized Breaded » Variable Commence par 220416 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Veal Leg Cutlet Breaded SCS » Variable Commence par 214609 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Parmesan Chse-Garl Tender Veal Leg Cutlets Breaded » Variable Commence par 234878 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Grain Fed leg of Veal Brascioli » Variable Commence par 235571 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Stuffed Gr Veal Ins Round Cutlet » Variable Commence par 221604 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Stuffed Veal Cutlet SCS » Variable Commence par 221598 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Lean Ground Veal » Variable Commence par 202127 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Lean Ground Grain Veal Fed Veal Burger » Variable Commence par 236415 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Veal Grain Cube Boneless for Stew » Variable Commence par 202116 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Bourguinon Grain Fed Veal Cube for Stew Boneless » Variable Commence par 213204 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Extra Lean Ground Beef » Variable Commence par 201024 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Extra Lean Ground Beef Value Pack » Variable Commence par 201709 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Medium Ground Beef » Variable Commence par 201021 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Medium Ground Beef Value Pack » Variable Commence par 201238 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Lean Ground Beef » Variable Commence par 201020 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Lean Ground Beef Value Pack » Variable Commence par 201710 « Best Before » JN 3 au AU 3

Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Extra Lean Ground Beef SCS » Variable Commence par 214614 « Best Before » JN 3 au AU 3 Servi par un commis Aucune

(Metro Ontario Inc.) « Red Grill Korean Marinated Short Ribs » Variable Commence par 222688 « Best Before » JN 3 au AU 3



Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Renseignez-vous davantage sur les risques pour la santé

Contexte

Ce rappel découle d'activités d'inspection menées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments