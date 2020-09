Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de certaines palourdes Manila en raison de biotoxines marines qui causent une intoxication par phycotoxine paralysante (IPP)

OTTAWA, ON, le 24 sept. 2020 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 22 septembre 2020 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur la distribution. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Evergreen International Foodstuffs Ltd. procède au rappel de certaines palourdes Manila en raison de biotoxines marines qui causent une IPP. Le produit visé décrit ci-dessous ne doit pas être consommé.

Ces palourdes Manila peuvent aussi avoir été vendus en vrac ou en petits paquets étiquetés ou non; la marque, le nom du produit et le code pourraient différer de ceux énumérés ci-dessous.

Le produit suivant a été vendu en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, et pourrait avoir été distribué dans d'autres provinces et territoires.

Produit visé par le rappel

Transformateur Produit Format Code Evergreen Int'l Foodstuffs Ltd. Palourdes Manila 25 lb. « Harvest Date: Sep 16, 2020 Processing Date: Sep 17, 2020 Harvest Location: B.C. 17-20 Lot# 21057 »

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez le produits visé par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté. Si vous n'êtes pas certain de l'endroit d'où proviennent les palourdes, vérifiez auprès de l'établissement où vous les avez achetées.

Les phycotoxines paralysantes forment un groupe de toxines naturelles qui s'accumulent parfois dans les mollusques bivalves comme les huîtres, les myes, les pétoncles, les moules et les coques européennes. Les mollusques non bivalves, tels que les buccins, peuvent aussi accumuler des toxines responsables de l'IPP. La consommation de ces toxines peut causer l'IPP, qui peut se manifester par une sensation de picotement et d'engourdissement des lèvres, de la langue, des mains et des pieds ainsi que par une difficulté à avaler. Les symptômes peuvent se manifester de quelques minutes à dix heures après la consommation de l'aliment contaminé. Dans les cas graves, les symptômes peuvent inclure une difficulté à marcher, une paralysie musculaire, une paralysie respiratoire et la mort.

Renseignez-vous davantage sur les risques pour la santé ou Renseignez-vous davantage sur les allergies alimentaires

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments