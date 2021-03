Mise à jour des valeurs de référence en fertilisation - Publication des grilles de référence en fertilisation pour trois cultures maraîchères

QUÉBEC, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a publié aujourd'hui neuf nouvelles grilles de référence en fertilisation sur son site Web. Destinées aux producteurs agricoles, aux agronomes et à leurs clients, ces premières grilles de référence en fertilisation publiées par le MAPAQ concernent trois cultures maraîchères, à savoir : la carotte en sol minéral, le haricot jaune ou vert et le pois. Il est possible de les consulter dès aujourd'hui au www.mapaq.gouv.qc.ca/grillesfertilisation.

D'ici 2023, 45 grilles seront diffusées : 29 pour le secteur maraîcher et 16 pour le secteur des grandes cultures. Ces grilles de référence en fertilisation ont pu voir le jour grâce à environ 500 essais au champ réalisés dans différentes régions de la province, sur 21 cultures végétales et dans des conditions propres au Québec.

Ces grilles de référence en fertilisation se substitueront progressivement aux grilles correspondantes du Guide de référence en fertilisation, 2e édition du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, qui assurera leur diffusion auprès des détenteurs actuels du Guide. L'Ordre des agronomes du Québec collaborera également à la diffusion de ces grilles auprès de ses membres.

Basés sur l'obtention de rendements optimaux dans les cultures, ces outils contribueront à une utilisation plus efficace des matières fertilisantes et pourront être consultés par les conseillers et les producteurs agricoles concernés par le Règlement sur les exploitations agricoles, particulièrement pour réaliser leur Plan agroenvironnemental de fertilisation.

La compilation et l'analyse des données obtenues à partir d'essais financés par le MAPAQ, grâce à plusieurs programmes d'aide financière, et d'essais au champ ont été menées sous la responsabilité de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA). Ces données ont été complétées, lorsque cela était nécessaire, par des essais externes, de manière à obtenir des résultats robustes. Des agronomes issus de clubs-conseils en agroenvironnement et du MAPAQ ont été mis à contribution tout au long des essais pour certifier que les recommandations tenaient compte des pratiques culturales en vigueur chez les producteurs agricoles et des contraintes propres à chaque culture. Finalement, un comité scientifique, constitué par le MAPAQ, avait pour mandat d'étudier et d'analyser les données et les méthodes de calculs fournies par l'IRDA. Ce comité recommande l'utilisation de ces nouvelles grilles de référence en fertilisation.

Depuis 2004, le MAPAQ a investi plus de 20 millions de dollars dans ce projet, en vertu du Programme de soutien à l'innovation horticole (2004-2008), du Programme de soutien aux essais de fertilisation des cultures maraîchères (2008-2013) et du Programme de soutien aux essais de fertilisation (2013-2018). À partir de 2017, l'IRDA a été mandaté pour faire la révision des valeurs scientifiques de référence en fertilisation.

Information complémentaire :

Conformément à la Politique sur la conduite responsable en recherche, le MAPAQ rend également accessibles les fascicules qui ont conduit à l'élaboration des grilles. Ils peuvent être consultés à l'adresse suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca/grillesfertilisation.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation