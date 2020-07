Mise à jour des renseignements - Instruments respiratoires contrefaits

Shanghai Lansheng Light Industrial Products (fabricant)

Respirateur à filtre de particules N95 contrefait

Il a été découvert que la société Shanghai Lansheng Light Industrial Products vendait des respirateurs N95 contrefaits sous le nom d'une autre société (Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co. Ltd) et utilisait son numéro d'instrument (DTC3X N95). Les respirateurs contrefaits ont été faussement étiquetés, commercialisés et vendus comme étant approuvés par le NIOSH, et peuvent ne pas fournir la protection indiquée.