Mise à jour de la Commission des pertes massives : Des experts d'envergure à la tête des équipes de la Commission des pertes massives

HALIFAX, NS, le 21 janv. 2021 /CNW/ - La Commission sur les pertes massives d'avril 2020 en Nouvelle-Écosse, chargée de mener une enquête conjointe des gouvernements fédéral et provincial sur ces événements, nomme les personnes qui dirigeront les équipes chargées de soutenir son travail. Il s'agit d'un groupe soigneusement sélectionné de personnes expérimentées et dévouées qui comptent parmi les plus réputées du pays dans leurs domaines respectifs.

Parmi eux figurent un ancien juge de la Cour suprême du Canada originaire de Nouvelle-Écosse, un chef de police adjoint de la plus grande ville du Canada, originaire de Nouvelle-Écosse, l'expert le plus éminent du pays dans les affaires pénales complexes liées à la violence contre les femmes, ainsi que des leaders dans le domaine des droits de l'homme, et de la santé mentale et du bien-être.

Les rôles confirmés incluent : directeur du conseil juridique, directeur des enquêtes, directeur exécutif et chef de l'administration, directeur des politiques et de la recherche, directeur des relations communautaires et directeur de la santé mentale.

Ce groupe est chargé de diriger les équipes qui remplissent le mandat de la Commission des pertes massives, notamment d'enquêter et de rassembler des preuves, d'organiser des réunions, des audiences, des tables rondes et des recherches, et de contribuer au travail de base qui permettra d'élaborer les recommandations du rapport. Actuellement, les directeurs travaillent avec les commissaires pour identifier les personnes, les ressources et les processus nécessaires pour entreprendre ce travail important. Ils s'efforcent également de s'assurer que les personnes touchées par les pertes massives ont accès au soutien en matière de santé mentale et de bien-être dont elles ont besoin tout au long de la durée des travaux de la Commission.

La Commission des pertes massives est une enquête publique indépendante créée pour examiner les événements des 18 et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse et pour fournir des recommandations significatives afin de protéger les Canadiens à l'avenir. La Commission doit présenter un rapport intermédiaire (mai 2022) et un rapport final (novembre 2022) contenant ses conclusions et recommandations.

Directeurs de la Commission des pertes massives:

Thomas Cromwell, directeur du conseil juridique, Commission des pertes massives

Emma Cunliffe, directrice des politiques et de la recherche, Commission des pertes massives

Christine Hanson, directrice exécutive et chef de l'administration, Commission des pertes massives

Barbara McLean (M.O.M.), directrice des enquêtes, Commission des pertes massives

Mary Pyche, directrice de la santé mentale, Commission des pertes massives

Maureen Wheller, directrice des relations communautaires, Commission des pertes massives

Biographies

Thomas Cromwell, directeur du conseil juridique, Commission des pertes massives

L'honorable Thomas Cromwell, Compagnon de l'Ordre du Canada, a occupé le poste de juriste exécutif auprès de l'ancien juge en chef Antonio Lamer, entre 1992 et 1995, avant de servir lui-même dans la magistrature. En 1997, il a été nommé par l'ancien premier ministre Jean Chrétien à la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse où il a servi jusqu'en 2008. Plus tard cette année-là, le juge Cromwell a été promu à la Cour suprême du Canada en tant que représentant de l'Atlantique par l'ancien premier ministre Stephen Harper. Il a siégé à la Cour suprême jusqu'en 2016, où il a joué un rôle important et actif sur le banc, défendant l'accès à la justice dans les tribunaux civils. De 2008 à 2018, il a présidé le Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale du juge en chef du Canada. Il est actuellement conseiller principal chez Borden Ladner Gervais LLP et conseiller et médiateur dans les secteurs privé et public.

Le juge Cromwell est diplômé en musique et en droit de l'Université de Queens. Il a obtenu un diplôme de l'ARCT au Conservatoire royal de musique et une licence en droit civil à l'Université d'Oxford. Alors qu'il ne participera pas aux audiences, il supervisera et dirigera le travail de l'équipe juridique.

Emma Cunliffe, directrice des politiques et de la recherche, Commission des pertes massives

Emma Cunliffe est professeure à la Allard School of Law de l'Université de Colombie-Britannique et professeure invitée à la Schulich School of Law de l'Université Dalhousie. Ses recherches portent sur le processus d'enquête et d'établissement des faits dans les affaires pénales complexes, en particulier celles concernant la violence contre les femmes et les populations autochtones. Elle est également membre de l'Evidence Based Forensics Initiative, un groupe multidisciplinaire d'universitaires et de praticiens qui s'intéressent à l'amélioration de la fiabilité et de l'efficacité de la science et de la médecine. Elle est une enseignante et une chercheuse primée.

Elle est également co-auteure de recueils de jurisprudence très réputés dans le domaine du droit pénal et des preuves, et a écrit, édité et co-édité trois livres sur le système judiciaire. Ses recherches sur les preuves d'experts et le raisonnement factuel sont publiées dans des revues juridiques canadiennes et internationales de premier plan et ont également contribué aux mesures de réforme du droit, à l'éducation judiciaire et aux rapports gouvernementaux.

Christine Hanson, directrice exécutive et chef de l'administration, Commission des pertes massives

Christine Hanson a rejoint la Commission des pertes massives après avoir été directrice et directrice générale de la Commission des droits de l'homme de la Nouvelle-Écosse. Elle a été nommée présidente de l'Association canadienne des commissions et conseil des droits de l'homme en 2019. Avant de retourner en Nouvelle-Écosse, Christine a travaillé comme avocate et diplomate internationale dans diverses fonctions au sein d'Affaires Mondiales Canada. Elle a été diplomate de haut niveau à l'ambassade du Canada à Washington, où elle a travaillé au bureau de l'ambassadeur et a ensuite dirigé l'équipe chargée de gérer les relations du Canada avec le Congrès américain. Christine a également travaillé à la Mission du Canada auprès des Nations unies à New York. Elle a obtenu un diplôme d'études supérieures en droit international à l'université de Georgetown à Washington. Elle a également obtenu des diplômes en droit, en administration publique et en science politique à l'Université Dalhousie à Halifax. Christine a été boursière de l'International Women's Forum Global Leadership Foundation en 2015-2016.

Barbara McLean (M.O.M.), directrice des enquêtes, Commission des pertes massives

En tant que chef adjointe du Service de police de Toronto, Barbara McLean est une chef de police de haut niveau qui a plus de 31 ans d'expérience dans ce corps policier. Elle possède une vaste expérience et un parcours éprouvé dans les domaines de la police, de la sécurité publique, de l'engagement communautaire, de l'élaboration de politiques, de la planification stratégique, de la responsabilité financière et du développement du leadership. Ces compétences sont le résultat d'une expérience appliquée et d'un leadership dans des domaines tels que la police de première ligne, la police maritime, les enquêtes criminelles, les ressources humaines, la formation et le développement et le commandement des incidents. Son engagement en faveur de l'apprentissage continu et de l'engagement communautaire ont bien servi le développement de ces compétences. Originaire d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse, Barbara est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'Université St Francis Xavier, d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de York, d'une maîtrise en relations industrielles et ressources humaines de l'Université de Toronto, ainsi que de certificats en criminologie de l'Université de Toronto et en efficacité de l'enseignement du Collège Humber. Elle est également gestionnaire municipale certifiée - cadre de police de niveau 3.

Mary Pyche, directrice de la santé mentale, Commission des pertes massives

Mary travaille dans le domaine de la santé mentale et des dépendances depuis plus de trente ans et sa passion demeure pour ce travail. Elle a obtenu une maîtrise en travail social et, depuis 2009, elle enseigne à temps partiel à la Dalhousie School of Social Work. Mary a travaillé comme thérapeute clinique en toxicomanie et a occupé des postes de direction dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie pour Nova Scotia Health, zone centrale, y compris les services d'urgence psychiatrique et de crise, les soins actifs en santé mentale et les services de traitement intensif des toxicomanies. Plus particulièrement, elle a travaillé dans le domaine de la réponse aux crises en santé mentale pendant seize ans. Au cours de cette période, elle a également travaillé à titre de co-responsable de la psychiatrie pour le groupe de travail de la santé de Nouvelle-Écosse sur l'évaluation des risques de suicide et l'intervention. Plus récemment, elle a été chef de programme et responsable de site de la East Coast Forensic Hospital à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et le Provincial Lead for Mental Health and Addiction Bed Management Program of Care Access and Flow. En 2006, Mary et un collègue ont développé et mis en place l'équipe mobile de crise en santé mentale de Nova Scotia Health 24/7. Cette équipe est un modèle de réponse en partenariat dans le domaine de la santé mentale et du maintien de l'ordre. En 2012, Mary a travaillé avec le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse pour étendre ce service au service de crise provincial qu'il est aujourd'hui.

Maureen Wheller, directrice des relations communautaires, Commission des pertes massives

Avec plus de 13 ans d'expérience dans le développement et la direction de stratégies d'engagement du public dans le domaine de la communication sur la santé mentale et les dépendances, Maureen Wheller apporte un éclairage unique sur les complexités du sujet et les moyens de le faire comprendre. Elle établit des relations avec des organisations communautaires, des partenaires des secteurs public et privé, des particuliers, des familles et des prestataires de soins de santé afin de promouvoir la compréhension par le dialogue et d'encourager l'espoir d'une guérison. Maureen a coprésidé le premier groupe consultatif public (Public Advisory Group, PAG) du programme de santé mentale et de lutte contre les dépendances de Nova Scotia Health avec un responsable de groupe de soutien communautaire, créant ainsi les bases des quatre PAG qui couvrent désormais la province. Elle est titulaire d'une licence en psychologie de l'Université Saint Mary's et a travaillé pour l'ancienne société d'aide à l'enfance à Halifax. En tant que vice-présidente du marketing pour Cochran Entertainment Inc, elle a développé et autorisé des programmes et des produits primés pour les enfants, la famille et les documentaires dans le monde entier.

Citations

« Cette Commission est l'une des initiatives les plus importantes de l'histoire récente de la Nouvelle-Écosse. C'est dans cette province que j'ai passé la plus grande partie de ma carrière juridique et où j'ai appris la plupart de ce que je sais sur le droit et la façon de rendre la justice. Je veux faire tout ce que je peux pour mettre ce que j'ai appris au service de la Commission et des personnes qu'elle sert ».

« Mon équipe est chargée de présenter à la Commission les éléments de preuve qui permettront aux commissaires de remplir leur mandat et aux nombreuses personnes qui ont été touchées par cet événement d'obtenir les réponses les plus complètes et les plus précises à leurs questions. La chose la plus importante pour moi est que nous le fassions au mieux de nos capacités et avec les plus hauts standards d'équité et de rigueur ».

- Thomas Cromwell, directeur du conseil juridique, Commission des pertes massives

« Je suis honoré et humble d'être membre de l'équipe qui soutient la Commission des pertes massives. J'apporte à ce poste mes 31 ans d'expérience au sein du service de police de Toronto. En tant que fière Néo-Écossaise, les événements d'avril 2020 m'ont profondément touchés. Lorsqu'on m'a demandé, je n'ai pas hésité à dire oui. D'une certaine manière, j'ai l'impression d'être appelé à la maison pour aider la Commission à aider les habitants de la Nouvelle-Écosse ».

« Naturellement, les gens ont des questions. En tant que directrice des enquêtes, je me concentrerai à aider à déterminer ce qui s'est passé afin que les conclusions puissent être communiquées de manière à apporter des réponses aux Néo-Écossais. Il est important pour moi que cela soit fait d'une manière qui soit sensible aux personnes les plus touchées et qui honore les vies qui ont été perdues lors de cette perte massive. J'espère que l'enquête et ses conclusions pourront aider les gens à cheminer vers la guérison et, en même temps, à améliorer la sécurité publique ».

- Barbara McLean, directrice des enquêtes, Commission des pertes massives

« Notre travail de recherche et d'orientation aidera les commissaires à formuler des recommandations qui pourraient contribuer à prévenir de tels événements à l'avenir. Ce travail nous aidera à comprendre les causes et le contexte des événements des 18 et 19 avril 2020. Il nous aidera également à consolider l'émergence de communautés sécuritaires et résilientes. Il éclairera également l'élaboration de politiques générales et la façon de mieux soutenir les victimes et les communautés ».

« Mon objectif est de soutenir les commissaires en veillant à ce qu'ils aient accès aux meilleures recherches et politiques. Cela inclut des documents de recherche et d'orientation, l'organisation de tables rondes et l'invitation de participants aux travaux de la Commission pour nous faire part de leurs idées et de leurs points de vue ».

- Emma Cunliffe, directrice des politiques et de la recherche, Commission des pertes massives

« Cette enquête doit reposer sur un excellent travail d'équipe. Il s'agit d'un projet très complexe qui se déroule dans des circonstances difficiles. Nous allons devoir travailler étroitement en équipe et nous soutenir mutuellement ».

« Notre objectif est que la Commission soit en mesure de fournir des recommandations significatives qui soient pleinement mises en œuvre afin qu'un incident pareil ne se reproduise plus jamais. Tout au long du processus, nous souhaitons apporter le meilleur soutien possible aux survivants et aux victimes de ces événements traumatisants ».

- Christine Hanson, directrice exécutive et chef de l'administration, Commission des pertes massives

« Il est important pour moi que cette enquête cible la santé mentale comme partie intégrante de son cadre général. Cela garantit que nous prêterons attention à la personne dans son ensemble, car le bien-être de chacun d'entre nous comprend à la fois la santé physique et la santé mentale. Il importe que cela soit intégré dans le cadre de l'enquête ».

« Mon objectif sera de collaborer avec tous les secteurs de l'équipe pour assurer une détermination dans nos efforts pour minimiser et atténuer toute possibilité de préjudice supplémentaire et pour démontrer une compréhension et une sensibilité aux impacts potentiels des traumatismes ».

- Mary Pyche, directrice de la santé mentale, Commission des pertes massives

« C'est un honneur de participer aux travaux de la Commission des pertes massives. En tant que directrice des relations communautaires, mon rôle est de mettre en place des méthodes cohérentes, respectueuses et facilement accessibles pour assurer la communication entre les commissaires et les victimes, les familles des victimes, l'entourage qui les soutient et les communautés. L'accès à l'information sera juste et équitable et répondra aux besoins. Mon travail consistera notamment à collaborer étroitement avec les autres directeurs de la Commission afin de garantir la fluidité de l'information et la compréhension des personnes les plus touchées ».

- Maureen Wheller, directrice des relations communautaires, Commission des pertes massives

Contexte :

À propos de la Commission des pertes massives : La Commission fédérale-provinciale sur les pertes massives d'avril 2020 en Nouvelle-Écosse (Commission des pertes massives) est une enquête publique indépendante créée pour examiner les horribles événements survenus les 18 et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse et pour formuler des recommandations utiles aux deux ordres de gouvernement afin de protéger la population canadienne. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://commissiondespertesmassives.ca/.

