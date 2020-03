MISE À JOUR - Déclaration du ministre du Patrimoine canadien à la suite de la décision du CIO et du Comité d'organisation de Tokyo 2020 de reporter les Jeux de Tokyo 2020 en raison de la pandémie ...

Le gouvernement du Canada remercie les organisateurs des Jeux de Tokyo 2020 et leurs partenaires pour leur dévouement inégalé dans la planification des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo

Veuillez noter que le titre du communiqué à été modifié.

OTTAWA, le 24 mars 2020 /CNW/ - Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, je tiens à souligner le travail acharné et le dévouement du gouvernement du Japon, des organisateurs de Tokyo 2020, du Comité international olympique (CIO) et du Comité international paralympique (CIP) dans l'organisation des Jeux de Tokyo 2020.

Aujourd'hui, le Comité international olympique et le Comité d'organisation de Tokyo 2020 ont pris la décision de reporter les Jeux en raison des préoccupations croissantes en matière de santé dues à la COVID‑19. C'est une décision difficile, mais c'est la bonne décision. La santé et la sécurité de nos athlètes, de nos entraîneurs et de notre personnel de soutien demeurent notre priorité.

Le Canada est solidaire de la communauté sportive internationale, et en particulier du peuple japonais. Le gouvernement du Canada a hâte aux Jeux qui se tiendront au Japon à une date ultérieure. Tokyo est une ville de calibre mondial et un hôte exemplaire qui a fait ses preuves dans l'organisation de grandes rencontres sportives internationales.

Avec le report des Jeux de Tokyo 2020 et toute l'incertitude dans le monde, nous savons que cette période peut être particulièrement difficile, notamment pour les athlètes et les organisations sportives. Le ministère du Patrimoine canadien, par l'entremise de Sport Canada, souhaite réaffirmer le soutien du gouvernement à toutes les personnes touchées, directement ou indirectement, par le coronavirus (COVID‑19).

Nous continuons à soutenir pleinement le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) qui poursuivent leur travail en étroite collaboration avec les communautés sportives nationales et internationales, ainsi qu'avec les responsables de la santé publique, afin de protéger la santé des athlètes canadiens, de leur famille et de leurs communautés.

Le gouvernement du Canada tient à remercier le COC et le CPC pour leur travail acharné et leur grand leadership au sein du mouvement sportif. Nous continuerons de travailler avec eux ainsi qu'avec toutes les organisations sportives afin de soutenir les athlètes canadiens tout au long de cette période difficile.

SOURCE Patrimoine canadien